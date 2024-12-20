Стрелявшего в главу UnitedHealthCare мужчину посадят в одну тюрьму с Пи Дидди

26-летнего Луиджи Манджоне этапировали в Нью-Йорк после нападения на главу страховой компании UnitedHealthCare. Как сообщает The Sun, мужчину посадят в одну тюрьму с рэпером Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) — Метрополитенский исправительный центр (англ. Metropolitan Correctional Center) в Бруклине.

«MDC был одним из самых проблемных, если не самым проблемным учреждением в Федеральном бюро тюрем», — вспоминал об этом месте в 2019 году Кэмерон Линдсей, бывший надзиратель тюрьмы.

Заключенные из этого пенитенциарного заведения в разные годы жаловались на насилие, грызунов, плохую канализацию и нехватку персонала.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

26-летний Луиджи Манджоне 4 декабря несколько раз выстрелил в гендиректора страховой компании UnitedHealthCare Брайана Томпсона. По информации полиции, у подозреваемого были «недобрые намерения по отношению к корпоративной Америке» и он использовал «призрачный пистолет», распечатанный на 3D-принтере.

Ранее стало известно, чем развлечется Пи Дидди в первое Рождество в СИЗО.