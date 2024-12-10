Убийца с призрачным пистолетом. В США арестован подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthCare В США арестован подозреваемый в убийстве гендиректора UnitedHealthCare

В США арестован 26-летний Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthCare Брайана Томпсона, которого застрелили на Манхэттене на прошлой неделе. Манджоне — потомок богатой семьи, но у него самого антикапиталистические взгляды. По информации полиции, у подозреваемого были «недобрые намерения по отношению к корпоративной Америке», а для убийства он использовал «призрачный пистолет», распечатанный на 3D-принтере.

В США арестовали Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора одной из ведущих американских страховых компаний UnitedHealthCare Брайана Томпсона. 50-летний бизнесмен был застрелен в Нью-Йорке утром 4 декабря около гостиницы Hilton на Манхэттене, где компания проводила конференцию для инвесторов.

26-летнего Манджоне задержали в понедельник в Алтуне, штат Пенсильвания, после того, как его заметил за обедом в McDonald's сотрудник ресторана, который обратился в полицию, рассказали официальные лица на пресс-конференции. Суд округа Блэр предъявил Манджоне обвинения в хранении оружия и подделке документов. Он ответил, что понял обвинения, но никакого заявления не сделал.

Обвинение, указывая на поддельные удостоверения личности и крупную сумму наличных, найденную у Манджоне, утверждало, что он может скрыться, и просило отказать в освобождении под залог, что и было сделано.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что вскоре Манджоне будут предъявлены обвинения в Нью-Йорке, в том числе в убийстве.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала, что у Манджоне при обыске обнаружили «призрачный пистолет» — огнестрельное оружие, собранное из деталей без серийного номера, что затрудняет его отслеживание.

В обвинительном документе указано, что «пистолет-призрак» был изготовлен на 3D-принтере.

Кроме того, у Манджоне нашли глушитель, соответствующий оружию, из которого стреляли в Томпсона, а также одежду и маску, похожие на те, что носил убийца.

По словам официальных лиц, у Манджоне, уроженца Мэриленда, было несколько поддельных документов, в том числе поддельное удостоверение личности из Нью-Джерси, которое совпадало с тем, что использовал преступник для регистрации в хостеле на Манхэттене за несколько дней до убийства.

Полиция также нашла некий рукописный документ, который говорит «и о его мотивации, и о его мышлении», сказала комиссар полиции.

Хотя в документе не упоминались конкретные цели, Манджоне питал «недобрые намерения по отношению к корпоративной Америке».

В то же время один из полицейских передал CNN такие выдержки из документа, якобы найденного при подозреваемом: «Эти паразиты сами напросились» и «Это необходимо было сделать».

Кто такой Луиджи Манджоне

close Luigi Mangione/Global Look Press

Луиджи Манджоне родом из влиятельного семейства из Мэриленда, которым руководил его дед Николас Манджоне. Николас, американец итальянского происхождения, основал успешную империю недвижимости, включавшую загородные клубы и радиостанцию WCBM-AM, а также дом престарелых Lorien Health Services. Он стал символом успеха, несмотря на свои бедные корни в Маленькой Италии в Балтиморе.

Луиджи — потомок богатой семьи, но с антикапиталистическими взглядами.

Он окончил элитную школу Гилмана в Балтиморе и затем продолжил обучение в Пенсильванском университете, где изучал программную инженерию. После выпуска он работал инженером-программистом в компании TrueCar в Калифорнии, но в феврале 2023 года уволился.

В том же году Луиджи получил травму позвоночника, которая потребовала операции. Кроме того, он был возмущен тем, как медицинская страховка обошлась с его больным родственником, что могло стать мотивом его преступных действий, сообщает Daily Mail.

Луиджи является двоюродным братом Нино Манджоне, члена палаты делегатов Мэриленда от Республиканской партии.

Его мать, Кэтлин Заннино Манджоне, владеет туристической компанией, а сестра, Мария Санта Манджоне, работает врачом-ординатором в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета.

Сейчас Луиджи Манджоне содержится в тюрьме в Алтуне в ожидании дальнейших обвинений.

Убийство возле Hilton

close VIDEO OBTAINED BY REUTERS/via Reuters

Убийство произошло рано утром 4 декабря. Стрелок прибыл на место преступления возле отеля Hilton примерно за пять минут до того, как там появился Томпсон. Нападавший выстрелил ему в спину, после чего подошел ближе и продолжил стрелять. На месте нашли по меньшей мере три гильзы. Убийца уехал с места преступления на велосипеде в Центральный парк. Видео наблюдение запечатлело, как он выходит из парка и садится в такси до автобусной станции в северной части Манхэттена, где, по мнению полиции, он сел в автобус и уехал из города.

По словам полиции, нападение на Томпсона, по всей видимости, было преднамеренным.

Слова «отрицать», «защищать» и «опровергать» якобы были вырезаны на гильзах, найденных на месте преступления, сообщили несколько американских СМИ.

Как отмечает Reuters, эти слова напоминают название книги, критикующей страховую отрасль, опубликованной в 2010 году под названием «Отсрочка, отрицание, защита: почему страховые компании не выплачивают страховые иски и что с этим можно сделать».

close United Health Group/Keystone Press Agency/Global Look Press