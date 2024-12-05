Клюквенный соус и домино: чем развлечется Пи Дидди в первое Рождество в СИЗО

Стало известно, чем развлечется американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) в свое первое Рождество в нью-йоркском следственном изоляторе. Об этом пишет TMZ.

По данным источника издания, заключенным дадут возможность устроить соревнования по карточным играм и домино, а также принять участие в баскетбольном турнире 3 на 3 и футбольном матче.

В новогоднем тюремном меню рэперу будут доступны запеченная курица, макароны с сыром, клюквенный соус, булочки и «праздничный десерт».

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Ранее против музыканта подали два новых иска.