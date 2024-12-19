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СМИ усомнились, что набивший тату с Путиным Полунин уедет из России

aif.ru: у Сергея Полунина запланированы концерты в Москве в декабре и январе
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Joel Ryan/Invision/AP

У артиста балета Сергея Полунина должно состояться 30 декабря выступление под названием «Новогодняя «Ретроспектива» в одном из московских клубов, сообщает aif.ru.

Билеты на мероприятие до сих пор продаются, несмотря на то, что накануне танцовщик объявил о своем отъезде из России. Стоимость билетов на мероприятие достигает 40 тыс. рублей.

Также, отмечает aif.ru, Полунин заявлен как специальный гость в ледовом шоу «Спящая красавица» Евгения Плющенко, которое пройдет 5-7 января. В этом же шоу должна участвовать жена артиста, фигуристка Елена Ильиных.

Издание предполагает, что Сергей Полунин сообщил об эмиграции ради разогрева публики перед предстоящими выступлениями. СМИ отметило, что Полунину грозят штрафы, если он откажется от участия в запланированных шоу. После них, уверено издание, танцовщик тоже вряд ли уедет из России.

18 декабря Полунин сообщил, что уезжает из России вместе с супругой Еленой Ильиных и тремя детьми. По словам уроженца Украинской ССР, Россия стала для него вторым домом. Страна, заявил он, дала ему все, «что нужно».

В 2023 году танцор рассказывал, что имеет на руке татуировку с гербом Украины — «носит» её «с гордостью», но «любит» президента России Владимира Путина. У него также есть три татуировки с изображением президента РФ.

Ранее Анастасия Волочкова отреагировала на отъезд Полунина из России фразой: «Пока, неудачник»

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