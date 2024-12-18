Волочкова об отъезде Полунина из России: «Пока, неудачник»

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала в беседе с «Лентой.ру» артиста балета Сергея Полунина из-за планов уехать из России.

Волочкову возмутило решение Полунина покинуть Россию, так как его время здесь «истекло». Она считает это низостью и слабостью человека. Танцовщица заявила, что ее страна дала артисту воспитание, балетное образование, овации зрителя и возможность делать свою карьеру именно здесь.

По мнению Волочковой, Полунин находится не в той ситуации, в которой были артисты балета, вынужденные уезжать из страны в советские годы. Знаменитость не считает, что коллеге не дают развития в России.

«Человек, у которого все хорошо, у него «время истекло» в России — хочется мне ему сказать: «Пока, неудачник»!» — заявила балерина.

18 декабря Полунин сообщил, что уезжает из России вместе с супругой Еленой Ильиных и тремя детьми. По словам уроженца Украинской ССР, Россия стала для него вторым домом. Страна, заявил он, дала ему все, «что нужно». Полунин назвал россиян «добрым и человеческим народом».

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