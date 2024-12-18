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Сергей Полунин уезжает из России: «Куда поедем, пока неясно»

Артист балета Сергей Полунин заявил, что уезжает с семьей из России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Артист балета Сергей Полунин сообщил в Telegram-канале, что уезжает из России вместе с супругой Еленой Ильиных и тремя детьми.

«Спасибо за все что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там где должна быть. Давно мое время в России истекло как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — написал танцовщик (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По словам уроженца Украинской ССР, Россия стала для него вторым домом. Страна, заявил он, дала ему все, «что нужно». Полунин назвал россиян «добрым и человеческим народом».

«Куда поедем пока неясно и надеюсь только на то чтобы душа была спокойна и на своем месте. семья была счастлива и было интересно», — отметил хореограф (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В 2023 году танцор рассказывал, что имеет на руке татуировку с гербом Украины — «носит» ее «с гордостью», но «любит» президента России Владимира Путина. У него также есть три татуировки с изображением президента РФ.

В том же году Путин вручил Полунину президентскую награду для молодых деятелей культуры и искусства. Главе государства удалось это делать со второго раза, поскольку на первую церемонию танцовщик не пришел.

Ранее актриса Лариса Гузеева призналась, что ей невесело за границей.

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