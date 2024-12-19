Ивлеева о прямой линии Путина: «Ни одно слово не прошло мимо моих ушей»

Блогер Ивлеева: смотрела прямую линию с Путиным, чтобы протестировать свои медиа

_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева призналась в Telegram-канале, что смотрела прямую линию и пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным.

«Ни одно слово президента не прошло мимо моих ушей», — заявила она.

По словам Ивлеевой, она смотрела все 4 часа 27 минут, поскольку «тестировала свои будущие медиа». Детали своего нового бизнес-проекта блогерша раскрывать не стала.

19 декабря Путин подвел итоги года в ходе объединенных прямой линии и пресс-конференции. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

В конце февраля блогерша Ивлеева признавалась, что впервые посмотрела послание Владимира Путина к россиянам. Она заявляла, что в последние месяцы «старается погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания».

20 декабря 2023 года прошла скандальная «голая» вечеринка Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о просмотре былин «со своими близкими малышами».