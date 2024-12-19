Нейросеть назвала наиболее популярные темы обращений на прямую линию с Путиным

Большинство поступивших вопросов граждан к президенту России Владимиру Путину на прямой линии связаны с социальными темами. Такие данные поступили модераторам от нейросети GigaChat, рассказал военкор Первого канала и модератор мероприятия Дмитрий Кулько.

В частности, лидером стала тема жилищных вопросов. На втором месте — медицина. Третью строчку заняла транспортная доступность и дороги.

Также россиян интересуют финансовые и кредитные вопросы, начисление пенсий. Замыкает семерку популярных тем газификация.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

По данным канала «Россия 24», в этом году число обращений на прямую линию приблизилось к 2 млн за три часа до эфира. Сам Путин 14 декабря заявил, что изучил вопросы, поступившие к прямой линии, и увидел в них много нерешенных проблем.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее стало известно, что количество обращений к началу прямой линии с президентом России превысило 2,2 млн.