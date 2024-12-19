Жасмин предположила, почему Киркоров назвал Ивлееву «крысой»

Певица Жасмин предположила в беседе с NEWS.ru, что коллега Филипп Киркоров мог назвать блогершу Анастасию Ивлееву «крысой» ради пиара.

«Я думаю, что это некий пиар-ход для того, чтобы об этом много говорили», — отметила исполнительница.

Жасмин не смогла ответить, имеет ли право Киркоров высказываться так в адрес Ивлеевой. Она подчеркнула, что давно состоит в близких отношениях с певцом. По словам артистки, за время их дружбы коллега ни разу не называл ее подобным образом.

«Честно говоря, не хочу в эти кулуары заходить. Тем более что у них есть какие-то личные, я не знаю, отношения. Не могу сказать, договоренности или как-то. Лично мне он никогда этого не говорил, хотя я с ним очень близка», — поделилась певица.

В ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринки. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Он считает, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Сама Ивлеева высмеяла обвинения Киркорова после «голой» вечеринки. Блогерша опубликовала фото с серьгами ручной работы, сделанными в форме крысы. Она намекнула, что хочет подарить это украшение народному артисту России.

В декабре Киркоров назвал Ивлееву «мерзкой крысой» и удивился, как «ее земля носит».

Ранее был раскрыт гонорар Ивлеевой на корпоративах.