Раскрыт гонорар Ивлеевой на корпоративах

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева выступает на частных мероприятиях за 7 миллионов рублей. Об этом сообщает Super со ссылкой на представителей блогерши.

Помощник Ивлеевой отметил, что нет ничего дорогого в райдере блогерши.

«Гримерка, вода, салфетки и другие мелочи», — рассказал представитель телеведущей.

В декабре Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску кинокомпании Team Films к Ивлеевой. Фирма требовала с блогерши 4,6 миллиона рублей за выплаченный аванс с процентами. Знаменитость утвердили на одну из главных ролей в сериале, однако блогерша не приняла участие в съемках из-за скандала с «голой» вечеринкой. Суд прекратил производство по иску, так как Ивлеева самостоятельно погасила задолженность.

По данным канала, с Ивлеевой также взыскали налоговую пошлину в размере 23 тысячи рублей.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Шаляпин поддержал Ивлееву после конфликта с Киркоровым.