Киркоров назвал Ивлееву «крысой»

Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Кстати» в социальной сети «ВКонтакте» назвал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву «крысой» и «гнидой». Об этом пишет kp.ru.

«Крыса вот эта мерзкая <…> Как таких мир носит вообще? Земля носит? Гнида!» — сказал он.

Киркоров обратил внимание на то, что Ивлеева «не извинилась после всего».

В ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринки. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Он считает, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Сама Ивлеева высмеяла обвинения Киркорова после «голой» вечеринки. Блогерша опубликовала фото с серьгами ручной работы, сделанными в форме крысы. Она намекнула, что хочет подарить это украшение народному артисту России.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Крутой рассказал, за что Киркорову могут «дать по лицу».