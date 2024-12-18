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У солиста «Агаты Кристи» случился приступ острого остеохондроза

Солист «Агаты Кристи» Самойлов отменил концерт в Анапе из-за приступа остеохондроза

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов отменил концерт в Анапе. Об этом сообщает «Наше радио».

Выступление должно было пройти 20 декабря. Оно не состоится из-за ухудшения здоровья Самойлова. У артиста случился приступ острого остеохондроза позвоночника. По данным радио, состояние певца требует профессионального подхода. Исполнителю оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ноябре во второй раз отменили концерт Самойлова. Известно, что в августе активисты из движения «Русская община» жаловались на артиста. Они утверждали, что музыкант якобы осуждал специальную военную операцию на Украине и критиковал российские власти. Директор музыканта Глеба Самойлова Дмитрий Хакимов признался, что ему сказано не комментировать концерты.

Еще в июле солист группы «Агата Кристи» попал в скандал после выступления на фестивале «Небофест» в Красноярске. Он «растерялся» во время исполнения песни «Ковер-самолет» и отдал микрофон гитаристу, который ее допел. Дмитрий Хакимов опроверг сообщения о том, что музыкант вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии.

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