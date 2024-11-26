Директор Глеба Самойлова прокомментировал отмену концертов певца

Директор музыканта Глеба Самойлова Дмитрий Хакимов прокомментировал отмену концертов певца. Его цитирует издание «Аргументы и факты».

«Нам сказали никак не комментировать концерты», — отказался называть причину происходящего Хакимов.

7 августа Life со ссылкой на Shot сообщал, что на Глеба Самойлова жаловались активисты из движения «Русская община». Они утверждали, что музыкант осуждал специальную военную операцию на Украине и критиковал российские власти.

Концерт Самойлова в Екатеринбурге отменяют уже второй раз. Летом музыкант хотел выйти на сцену в «Фабрике Event Hall» с программой «Агата Кристи. 35 на бис», но после протестов активистов выступление было отменено. Сейчас отменили и концерт, который должен был состояться 4 января 2025 года.

Еще в июле солист группы «Агата Кристи» попал в скандал после выступления на фестивале «Небофест» в Красноярске. Он «растерялся» во время исполнения песни «Ковер-самолет» и отдал микрофон гитаристу, который ее допел.

Позднее Хакимов опровергал сообщения о том, что артист вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии.