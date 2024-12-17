Появились подробности госпитализации Анны Седоковой

Певица Анна Седокова госпитализирована по настоянию невролога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей артистки.

По словам приближенных Седоковой, исполнительница находится в состоянии аффекта.

Седокова сообщила о госпитализации 17 декабря – в день, когда не стало ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица опубликовала ролик, в котором лежит под капельницей в палате. На видео заметно, что артистка плачет. Она не прокомментировала свою публикацию.

Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Позже Седокова вышла на связь в социальных сетях. Она плакала в ролике, признавшись, что последние годы жила «в настоящем аду». Певица уточнила, что не хочет, чтобы ее семилетний сын Гектор знал о кончине отца.

Ранее подписчики экс-супруга Седоковой назвали тату баскетболиста пророческими.