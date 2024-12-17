Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности госпитализации Анны Седоковой

ТАСС: певица Анна Седокова находится в состоянии аффекта после кончины бывшего мужа

close
Владимир Песня/РИА Новости

Певица Анна Седокова госпитализирована по настоянию невролога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей артистки.

По словам приближенных Седоковой, исполнительница находится в состоянии аффекта.

Седокова сообщила о госпитализации 17 декабря – в день, когда не стало ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица опубликовала ролик, в котором лежит под капельницей в палате. На видео заметно, что артистка плачет. Она не прокомментировала свою публикацию.

Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Позже Седокова вышла на связь в социальных сетях. Она плакала в ролике, признавшись, что последние годы жила «в настоящем аду». Певица уточнила, что не хочет, чтобы ее семилетний сын Гектор знал о кончине отца.

Ранее подписчики экс-супруга Седоковой назвали тату баскетболиста пророческими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами