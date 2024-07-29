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«Это подлог»: менеджер Глеба Самойлова о странном концерте в Красноярске

Менеджер Глеба Самойлова Хакимов заявил, что артист ведет здоровый образ жизни

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Алексей Майшев/РИА Новости

Менеджер сооснователя рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова Дмитрий Хакимов опроверг сообщения о том, что он вышел на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Объяснение «странному» концерту он дал в беседе с Ura.ru.

По словам Хакимова, сейчас Самойлов в лучшей форме за 16 лет их совместной работы, и это доказывают видео, полностью снятые на концерте в виде трансляций и роликов, которые появятся в соцсетях артиста.

«То, что там, — это компиляция из нескольких странных видео, не более чем подлог, и это общая концепция нашего конкурента», — объяснил Хакимов.

Менеджер заверил, что в команде Самойлова знают, кто распространяет нелицеприятную информацию о певце. Он заявил, что Самойлов не пьет алкоголь несколько лет, сидит на диетах и ведет здоровый образ жизни, а странное поведение — часть образа рок-звезды.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что на фестивале «Небофест» в Красноярске музыкант не смог допеть до конца. По данным канала, в середине выступления он якобы «растерялся», а во время песни «Ковер-самолет» отдал микрофон гитаристу, который ее допел. На фестивале Самойлов выступал с 40-минутной программой «Агата Кристи. 35 на бис».

Другая представительница Самойлова до этого также подтверждала, что артист был в хорошем состоянии, раздавал автографы и принимал подарки от зрителей после концерта.

Ранее продюсер оценил шансы Натали вернуться на сцену после трагедии с мужем.

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