Волочкова нарядила елку за 1 млн рублей

Дизайнер Мария Елисина сообщила Telegram-каналу «Звездач», что балерина Анастасия Волочкова потратила на новогодний декор дома больше 1 млн рублей.

Волочкова установила две искусственные ели высотой порядка 3,5 метра. Их цена составляет 80 тыс. рублей, а украшений к ним — около 200 тыс. рублей. Профессиональные флористы, отметила эксперт, берут за подобную работу от 100 до 150 тыс. рублей.

По словам Елисиной, особое внимание Волочкова уделила декору перил, использовав для этого высококачественный искусственный лапник. Танцовщица потратила на перила 60 тыс. рублей, а также еще 200 тыс. рублей отдала за декор занавесок.

Недавно Филипп Киркоров показал елку стоимостью более миллиона рублей. Живое дерево оказалось украшено серебряным дождиком и гирляндами. По словам артиста, он вместе с детьми и отцом Бедросом Киркоровым наряжал елку.

На прошлой неделе Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу «Кстати» в VK Видео. В беседе с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым он назвал цену за корпоратив с собой в костюме Деда Мороза. За это, рассказал певец, нужно заплатить больше 12 млн рублей.

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