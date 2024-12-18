Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Алла Пугачева получает пенсию в размере 90 тыс. рублей в России. Его слова передает URA.RU.

По словам шоумена, по стажу знаменитость получает 60 тыс. рублей от государства, а еще 30 тыс. рублей ей доплачивает мэрия Москвы за звание народной артистки России.

Издание отмечает, что за два года эмиграции Пугачева накопила более 2 млн рублей пенсионных отчислений. А Дворцов напомнил, что «копеечку» Пугачева зарабатывает от авторских отчислений. При этом артистка не может вывести деньги из страны, поскольку почти все отечественные платежные системы не работают за пределами России.

Продюсер также выразил мнение, что сейчас Пугачева вынуждена избавляться от своего имущества в России, поскольку «деньги имеют свойство кончаться».

«Поэтому [Пугачевой] и приходится изгаляться и придумывать различные способы, как удержаться на плаву», — добавил Дворцов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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