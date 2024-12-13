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Филипп Киркоров назвал цену за корпоратив в костюме Деда Мороза

Певец Киркоров заявил, что может выступить в роли Деда Мороза за 12 млн рублей

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VK Видео

Народный артист России Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу «Кстати» в VK Видео. В беседе с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым он назвал цену за корпоратив с собой в костюме Деда Мороза.

За это, рассказал певец, нужно заплатить больше 12 млн рублей.

«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе. У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха», — поделился Киркоров.

Выпуск с участием Киркорова выйдет в VK Видео 14 декабря в 12:00 по московскому времени.

Накануне продюсер Сергей Лавров рассказал, что сняться в клипе у Филиппа Киркорова и выйти на красную дорожку с артистом стоит 168 млн рублей.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о своем страхе выхода на сцену.

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