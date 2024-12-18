Никита Кологривый рассказал, как будет встречать Новый год

Актер Никита Кологривый в интервью Gazeta.SPb рассказал как планирует встретить Новый год. Он поделился, что под бой курантов, как и всегда, собирается загадать желание.

«Всегда загадываю желание, безусловно есть традиции. Встречать Новый год дома, с семьей, со своими близкими. Надеюсь и в этом году все пройдет именно так. И всем желаю пусть они встретят этот Новый год так как им хочется», — сказал артист.

В декабре стало известно, что Кологривый исполнит роль суперагента 006 в новогодней комедии «Небриллиантовая рука».

Сюжет картины рассказывает о том, как Семен Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту — старом Дубае — ему накладывают гипс контрабандисты (Алексей Воробьев и Максим Лагашкин). В ремейке Горбунков везет в страну не бриллианты, а новые смартфоны, фены Dyson и прочие товары.

Ранее Кологривый раскрыл свой гонорар.