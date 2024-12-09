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Никита Кологривый раскрыл свой гонорар: «Я люблю деньги»

Актер Никита Кологривый признался, что просит за рекламу до 8 млн рублей

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Пресс-служба Театра Эстрады

Актер Никита Кологривый признался, что его гонорар за рекламу составляет порядка 7-8 млн рублей. Об этом артист сообщил на YouTube-шоу «За деньги».

По словам актера, он не может назвать точную сумму, поскольку она меняется в зависимости от проекта.

«Я люблю деньги, но цены придумываю не я. Этим занимается мой менеджер. Я прекрасно понимаю, что цены растут с приходом моей популярности», — пояснил артист.

14 ноября Telegram-канал Baza сообщал, что Кологривый просит около 12 млн рублей за съемки в рекламе. По версии канала, артист требует от заказчика предоставить ему вагончик премиум-класса, ресторанную еду и водителя. На съемках, где присутствует много участников, Кологривый требует выделить для него двух телохранителей.

На шоу «За деньги» Кологривый заявил, что его гонорар «точно меньше», а самым строгим пунктом его райдера является наличие Coca-Cola в вагончике. При этом актер подтвердил, что требует охрану во время съемок. Он боится, что фанаты могут помешать работе.

Также, раскрыл актер, он самостоятельно оплачивает VIP-залы и перелет бизнес-классом и не требует ресторанную еду. В фудтраке для актеров, считает Кологривый, иногда готовят вкуснее.

Ранее Никита Кологривый раскрыл, сколько получил за съемки в «Слове пацана».

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