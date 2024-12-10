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Звезда «Слова пацана» сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки»

Актер Никита Кологривый получил роль суперагента в фильме «Небриллиантовая рука»

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ТНТ

Актер Никита Кологривый исполнит роль суперагента 006 в новогодней комедии «Небриллиантовая рука». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет «Небриллиантовой руки» рассказывает о том, как Семен Семенович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в путешествие на круизном лайнере. В последнем иностранном порту — старом Дубае — ему накладывают гипс контрабандисты (Алексей Воробьев и Максим Лагашкин). В ремейке Горбунков везет в страну не бриллианты, а новые смартфоны, фены Dyson и прочие товары.

В оригинальном советском фильме Леонида Гайдая персонажа Никиты Кологривого не было. Актер воплотит на экране лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой.

Недавно сообщалось, что Регина Тодоренко сыграет персонажа Светличной в предстоящем ремейке. Тодоренко в образе соблазнительницы Анны Сергеевны повторит движения из известного танца Светличной, произнесет легендарную фразу «не виноватая я…» и наденет похожий халат с перламутровыми пуговицами.

Премьера картины состоится 31 декабря. В каст вошли: Кологривый, Батрутдинов, Тодоренко, Воробьев, Лагашкин, Марина Кравец, Павел Воля, Владимир Епифанцев и другие артисты.

Ранее стала известна дата выхода комедии «Красная Поляна» с Николаем Фоменко.

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