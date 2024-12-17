Умер актер из «Властелина колец» Уитерлей

Актер Дэвид Уитерлей, известный по игре в фильмах франшизы «Властелин Колец», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание The New Zealand Herald, уточнив, что новость стала известна в четверг.

В опубликованном некрологе говорится, что Уитерлей «очаровал публику театра, радио, кино и телевидения, заслужив международное признание».

Дэвид Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году и в 60-х годах переехал в Новую Зеландию, чтобы начать карьеру в театре. Поклонники трилогии «Властелин колец» запомнили его по роли Барлимана Баттербера, владельца таверны «Гарцующий пони».

В 2016 году Уитерлей был удостоен почетной грамоты Клуба артистов эстрады Новой Зеландии за свои достижения в индустрии развлечений.

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