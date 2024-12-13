Умер актер из «Жизни и судьбы» Зимников

Актер из «Жизни и судьбы» Владимир Зимников умер в Самаре в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Самарский театр юного зрителя «СамАрт» во «ВКонтакте».

«Осип, Николай Петрович Кирсанов, Пуговичник, Мартын Прокофьич Нароков, Картинкин. <..> Доброта и отзывчивость, высокая театральная культура, неземная любовь к своей жене Ларочке. Таким мы запомним нашего Владимира Ивановича», — написали коллеги Зимникова в некрологе к актеру.

В 1972 году актер выпустился из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии со специализацией «Актер детского театра». Большую часть своей карьеры актер посвятил Самарскому театру юного зрителя, в котором он проработал более 50 лет. На экранах он появлялся дважды — в сериале «Жизнь и судьба» и в кинофильме «Зоя», получившему печальную известность из-за критического разбора блогера BadComedian.

Отмечается, что в последние жизни мужчина участвовал к репетициях к спектакле по пьесе «Добрый человек из Сычуани» Бертольда Брехта.

Ранее умер актер из фильма «Дюна».