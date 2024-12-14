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Скончался актер из сериала «Интерны» Ледовских

Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер в возрасте 76 лет

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«Студия Чеховъ», «АВК продакшн»

Актер, фотохудожник, журналист, писатель, поэт и редактор Николай Ледовских, известный по роли в популярном сериале «Интерны», скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру».

Причина его смерти не раскрыта. Отмечается, что актер умер 12 декабря. Ледовских родился в 1947 году и окончил МГИМО в 1974 году, выбрав факультет международной журналистики.

На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. Его фильмография насчитывает около пятидесяти картин, среди которых такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».

Последней работой Николая Ледовских стала роль в фильме «Балабол», который вышел в 2023 году.

13 декабря актер из «Жизни и судьбы» Владимир Зимников умер в Самаре в возрасте 74 лет.

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