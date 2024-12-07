Бывший муж Лерчек задолжал налоговой свыше 700 тысяч рублей

Блогер Артем Чекалин, который является экс-мужем блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 734 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, Чекалину принадлежат четыре компании, включая «БИ ФИТ», через которую они с бывшей женой продавали тренировки для тела и косметику. Ее ежегодная выручка составляла порядка 3 млрд рублей. После развода каждый из экс-супругов владеет 37,5% акций фирмы.

В начале декабря ФНС закрыла счета компании Чекалина. Блогер является владельцем 70% компании «ЭКОФЛОУ», которая осуществляет продажу косметики.

В конце ноября Троицкий суд Москвы продлил домашний арест Валерии и Артёму Чекалиным. Суд также продлил домашний арест их бывшему бизнес-партнеру Роману Вишняку. Всем троим мера пресечения продлена на месяц.

4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее бывший муж попытался задобрить Лерчек цветами.