Адвокат объяснил, возбудят ли против Седоковой дело о доведении до суицида

Адвокат Сергей Жорин объяснил, возбудят ли против певицы Анны Седоковой дело о доведении до самоубийства бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Его цитирует портал «Страсти».

Жорин осудил подписчиков певицы, которые требуют уголовного преследования Седоковой.

«Никакого дела быть не может, потому что нет и не может быть в данной ситуации какого-либо состава преступления. Самое неприятное и мерзкое, что вместо того, чтобы поддержать человека, начинается какая-то травля», — сказал он.

По словам адвоката, лучше в этом случае выразить певице слова поддержки и пожелать восстановиться после трагедии.

Накануне стало известно, что Яниса Тиммы не стало. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Он выкладывал видеоролики, которые навели фанатов на мысли о проблемах с его ментальным здоровьем. В одном Тимма транслировал видео с камеры, направленной вниз с балкона, а в другом демонстрировал пачки таблеток.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее на новость о кончине Тиммы отреагировала первая жена.