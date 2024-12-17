Первая супруга Тиммы отреагировала на новость о трагедии с бывшим мужем

Первая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана отреагировала на новость о трагедии с экс-супругом. Траурным постом она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», — написала она.

У пары есть общий сын — шестилетний Кристиан. С Саной Тимма расстался ради отношений с Седоковой.

Накануне стало известно, что Яниса Тиммы не стало. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Он выкладывал видеоролики, которые навели фанатов на мысли о проблемах с его ментальным здоровьем. В одном Тимма транслировал видео с камеры, направленной вниз с балкона, а в другом демонстрировал пачки таблеток.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее стало известно, что перед трагедией спортсмен оставил бывшей жене пугающий комментарий.