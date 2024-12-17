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В Москве обокрали актера комедии «Бедный олигарх»

РЕН ТВ: в Москве украли из машины актера Даниила Галушки свыше 100 тысяч рублей

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Даниил Александрович/VK

В Москве вскрыли автомобиль 27-летнего актера Даниила Галушки, который снимался в комедии «Бедный олигарх» с Владимиром Сычевым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, злоумышленники украли из элитной иномарки артиста деньги, наушники и духи. Ущерб составил 112 тыс. рублей.

Преступление, уточняет РЕН ТВ, было совершено на Новом Арбате. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В фильмографии актера Даниила Галушки также такой проект, как «На солнце, вдоль рядов кукурузы». На Кинопоиске он значится как продюсер предстоящего фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», который выйдет 12 февраля 2026 года, и экранизации «Войны и мира».

В конце октября в Москве попытались украсть сумку Louis Vuitton за 260 тыс. рублей у продюсера сериала «Паль» Юлии Рымар. Она отдыхала в баре в Калашном переулке, когда заметила пропажу. Продюсер сообщила о происшествии администрации заведения, после чего злоумышленника задержала охрана во время попытки покинуть заведение. Сотрудники заведения передали мужчину сотрудникам полиции.

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