Известного российского продюсера обокрали в Москве

У продюсера Юлии Рымар украли сумку Louis Vuitton за 260 тыс. рублей в одном из столичных баров. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Продюсер сериала «Паль» заметила пропажу сумки во время отдыха в баре в Калашном переулке в Москве. Она сообщила о происшествии администрации заведения, после чего злоумышленника задержала охрана бара во время попытки покинуть заведение.

Сотрудники заведения передали мужчину сотрудникам полиции. Сейчас МВД России решает вопрос о возбуждении уголовного дела против 42-летнего уроженца Рязанской области.

29 октября сообщалось, что в Москве двое мужчин украли из магазина 25 пачек сливочного масла и избили сотрудницу, которая пыталась их остановить. Инцидент произошел на фоне подорожания сливочного масла в России.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 25 и 29 лет. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, поскольку против них возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее стало известно, что уехавший из России лидер группы «Сплин» продал дорогой особняк в Петербурге.