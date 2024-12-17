Юморист Винокур раскрыл реакцию семьи на его шутки

Стендап-комик Артем Винокур признался на YouTube-подкасте «Авторитет Мысли», что отец и мать по-разному отреагировали на его шутки о семье.

По словам юмориста, родители приняли участие в съемках его сольного концерта: отец назвал произнесенные на выступлении шутки враньем, а мать «кайфовала и смеялась».

«Она не обижается. Мама очень любит юмор, она буквально сразу поняла, что вещи, которые я рассказываю, это не про нее, это какие-то собирательные вещи, это к ней, по сути, не относится», — поделился Винокур.

В августе Артем Винокур рассказывал, что народный артист РСФСР Владимир Винокур является троюродным братом его дедушки. Стендапер признавался, что не был знаком с известным родственником до 2022 года.

Тогда на шоу «Что было дальше?» у Владимира Винокура поинтересовались, знаком ли он с Артемом. Юморист признался, что никогда раньше не встречался с дальним родственником. Затем Винокур подписался на стендапера в соцсетях и пригласил пообщаться.

Артем раскрывал, что был безумно рад знакомству с родственником. На встрече Винокур подарил ему книгу и DVD-диск.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов получил новые американские награды за «Анору».