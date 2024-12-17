Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юморист Винокур раскрыл реакцию семьи на его шутки

Стендап-комик Артем Винокур признался, что мать смеется над его шутками о семье

close
Шоу Воли/Rutube

Стендап-комик Артем Винокур признался на YouTube-подкасте «Авторитет Мысли», что отец и мать по-разному отреагировали на его шутки о семье.

По словам юмориста, родители приняли участие в съемках его сольного концерта: отец назвал произнесенные на выступлении шутки враньем, а мать «кайфовала и смеялась».

«Она не обижается. Мама очень любит юмор, она буквально сразу поняла, что вещи, которые я рассказываю, это не про нее, это какие-то собирательные вещи, это к ней, по сути, не относится», — поделился Винокур.

В августе Артем Винокур рассказывал, что народный артист РСФСР Владимир Винокур является троюродным братом его дедушки. Стендапер признавался, что не был знаком с известным родственником до 2022 года.

Тогда на шоу «Что было дальше?» у Владимира Винокура поинтересовались, знаком ли он с Артемом. Юморист признался, что никогда раньше не встречался с дальним родственником. Затем Винокур подписался на стендапера в соцсетях и пригласил пообщаться.

Артем раскрывал, что был безумно рад знакомству с родственником. На встрече Винокур подарил ему книгу и DVD-диск.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов получил новые американские награды за «Анору».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами