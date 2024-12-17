Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пригожин назвал примерный размер гардеробной Киркорова

Продюсер Пригожин заявил, что гардеробная Киркорова больше ЦУМа

close
ВГТРК

Продюсер Иосиф Пригожин в шутку назвал примерный размер гардеробной народного артиста России Филиппа Киркорова на премьере картины «Братья». Его цитирует «Пятый канал».

Пригожин считает, что Киркоров преуменьшает размеры своей гардеробной, которая якобы занимает площадь в 400 квадратных метров.

«Мне кажется, там тысяча. Мне кажется, у него гардероб больше, чем магазин ЦУМ», — веселится продюсер.

Накануне Киркоров признался, что пострадал на съемках комедии «Братья». По словам исполнителя, его укусила выдра, и этот момент попал в кадр.

Приключенческая комедия «Братья» выйдет в российский прокат 19 декабря. Она расскажет о бездельнике из Сочи Славке (Денис Дорохов), который срочно нуждается в доноре-родственнике. У него находится единственный брат, знаменитый певец Филипп Киркоров. Родственникам предстоит познакомиться и вместе пройти испытания, которые ожидают их на пути.

Ранее Киркоров показал елку стоимостью более миллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами