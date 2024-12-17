Пригожин назвал примерный размер гардеробной Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин в шутку назвал примерный размер гардеробной народного артиста России Филиппа Киркорова на премьере картины «Братья». Его цитирует «Пятый канал».

Пригожин считает, что Киркоров преуменьшает размеры своей гардеробной, которая якобы занимает площадь в 400 квадратных метров.

«Мне кажется, там тысяча. Мне кажется, у него гардероб больше, чем магазин ЦУМ», — веселится продюсер.

Накануне Киркоров признался, что пострадал на съемках комедии «Братья». По словам исполнителя, его укусила выдра, и этот момент попал в кадр.

Приключенческая комедия «Братья» выйдет в российский прокат 19 декабря. Она расскажет о бездельнике из Сочи Славке (Денис Дорохов), который срочно нуждается в доноре-родственнике. У него находится единственный брат, знаменитый певец Филипп Киркоров. Родственникам предстоит познакомиться и вместе пройти испытания, которые ожидают их на пути.

Ранее Киркоров показал елку стоимостью более миллиона рублей.