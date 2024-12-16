Киркоров хранит свои костюмы в музее на острове: «Я иногда разговариваю с ними»

Народный артист России Филипп Киркоров на «Шоу Воли» поностальгировал о своих ярких сценических образах после того, как в эфире показали снимок его старого наряда с перьями.

«Боже мой, как это было давно и неправда! Это мои образы из какого-то далекого прошлого. Сейчас я, кстати, готовлю новое шоу, которое будет совершенно другое», — поделился исполнитель.

Киркоров раскрыл, что все его старые образы хранятся в домашнем музее.

«У меня прямо музей, да. В колбах стоят костюмы. Я с ними иногда разговариваю», — рассказал певец.

Также, рассекретил Киркоров, его дом стоит на острове. Недавно он оборудовал в своем саду площадку для тотемов, которые он забрал со съемок фильма «Братья».

«У тебя на острове дом, в котором костюмы в колбах и оккультное место во дворе?» — уточнил у певца Воля.

Недавно Киркоров в эфире шоу «Кстати» назвал телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву «крысой» и «гнидой». Он возмутился, что знаменитость не извинилась перед ним «после всего».

До этого Ивлеева уже высмеяла обвинения Киркорова после «голой» вечеринки. Она публиковала фото с серьгами ручной работы, сделанными в форме крысы. Блогерша намекала, что хочет подарить украшение народному артисту России.

Ранее актер Гоша Куценко признался, что мог сняться в двух фильмах с Брэдом Питтом.