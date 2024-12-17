Стало известно о находках в номере Яниса Тиммы

Стало известно о находках в номере баскетболиста Яниса Тиммы в Москве, сообщает Life со ссылкой на Shot.

В номере, по данным Lifem, нашли бутылку водки, которую мужчина, предположительно, разбавлял ягодным соком и пил из картонного стаканчика.

Перед кончиной, уточнило издание, Янис Тимма жил в отеле за 5 тысяч рублей в сутки недалеко от дома Седоковой.

Трехзвездочный отель находится рядом с Экспоцентром, номера в нем обычно снимают для командировок. Сотрудники гостиницы рассказали изданию, что Тимма остановился в стандартном номере, был в хорошем настроении и постоянно улыбался.

Сейчас номер, где жил мужчина, опечатан, отель не работает.

Накануне стало известно, что Яниса Тиммы не стало. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Он выкладывал видеоролики, которые навели фанатов на мысли о проблемах с его ментальным здоровьем. В одном Тимма транслировал видео с камеры, направленной вниз с балкона, а в другом демонстрировал пачки таблеток.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее стало известно, что перед трагедией спортсмен оставил бывшей жене пугающий комментарий.