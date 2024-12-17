Перед трагедией Янис Тимма оставил Анне Седоковой пугающий комментарий

Перед трагедией бывший муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма оставил под ее постом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пугающий комментарий. На уже удаленное сообщение обратил внимание Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».

Под публикацией, в которой артистка подводит итоги к своему дню рождения, спортсмен указал даты своего рождения и кончины: «02.07.92 — 16.12.24».

Кроме того, на странице в своем Instagram Тимма опубликовал сториз, которым поздравил певицу с днем рождения — в ролике пара вместе присутствует на детском празднике.

Накануне стало известно, что Яниса Тиммы не стало. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Он выкладывал видеоролики, которые навели фанатов на мысли о проблемах с его ментальным здоровьем. В одном Тимма транслировал видео с камеры, направленной вниз с балкона, а в другом демонстрировал пачки таблеток.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее Седокова прокомментировала случившееся с бывшим мужем.