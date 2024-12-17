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Седокова записала видео после суицида бывшего мужа: «Не представляете, в каком аду я жила»

Певица Анна Седокова в слезах записала видеообращение после кончины бывшего мужа

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова опубликовала видеообращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и прокомментировала новость о кончине бывшего мужа Яниса Тиммы.

«Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — заявила исполнительница.

В ролике Седокова не могла сдержать слез, она рыдала. Певица призналась, что до текущего момента никогда не понимала, как люди выходят на связь с поклонниками в подобных ситуациях.

Недавно стало известно, что латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не стало — предварительно, из-за асфиксии. Спортсмена нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой.

Накануне сообщалось, что перед своей кончиной Янис Тимма оставил на заставке фразу: «Позвоните Анне». Последняя публикация Тиммы в соцсетях тоже посвящена бывшей жене.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против Долиной.

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