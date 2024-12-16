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Ольга Орлова захотела сделать операцию

Певица Ольга Орлова сообщила, что сделает операцию из-за проблем со зрением

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что собралась на консультацию к хирургу.

Орлова призналась, что всю жизнь у нее были проблемы со зрением. Сначала она не видела только вдаль, а теперь у нее возникли трудности разглядеть предметы вблизи. Артистка заявила, что «очень созрела» для операции.

«К сожалению (а может, и к счастью), мне нельзя сделать лазерную коррекцию из-за особенностей, поэтому в моем случае — только замена хрусталиков», — поделилась телеведущая.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами — Бородина стала крестной матерью для дочери исполнительницы. В октябре 2024 года Орлова призналась, что записала новую песню.

В ноябре певица заявила, что не планирует воссоединяться с группой «Блестящие». Поклонник спросил Орлову, не хочет ли она собраться с коллективом и провести вместе концерт. Артистка намекнула, что не видит в этом смысла и необходимости.

Ранее Орлова намекнула, что помогала Сердюкову сделать предложение Бородиной.

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