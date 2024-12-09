Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орлова намекнула, что помогала Сердюкову сделать предложение Бородиной

Певица Орлова призналась, что заранее знала о предложении Сердюкова Бородиной

close
olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что знала о планах Николая Сердюкова сделать предложение Ксении Бородиной.

Орлова рассказала, что Сердюков сообщил ей об этом заранее. Она намекнула, что помогала блогеру сделать предложение. По словам артистки, возлюбленному подруги нужен был «partner in crime» («сообщник по преступлению» – перевод с английского, «Газета.Ru»).

«В этом вопросе мой профессионализм не пропьешь!» – заявила певица.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо Бородиной стоит 5 миллионов рублей.

Бородина познакомилась с Сердюковым на проекте «Последний герой». Известно, что телеведущая старше возлюбленного на пять лет. Блогер рассказывал, что такая разница в возрасте его не смущает, и он ее не чувствует. По словам Сердюкова, 41-летняя Бородина для него все равно остается «маленькой девочкой».

Ранее Ксения Бородина и Николай Сердюков впервые вышли в свет после помолвки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами