Орлова намекнула, что помогала Сердюкову сделать предложение Бородиной

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что знала о планах Николая Сердюкова сделать предложение Ксении Бородиной.

Орлова рассказала, что Сердюков сообщил ей об этом заранее. Она намекнула, что помогала блогеру сделать предложение. По словам артистки, возлюбленному подруги нужен был «partner in crime» («сообщник по преступлению» – перевод с английского, «Газета.Ru»).

«В этом вопросе мой профессионализм не пропьешь!» – заявила певица.

7 декабря Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позже знаменитость поделилась фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо Бородиной стоит 5 миллионов рублей.

Бородина познакомилась с Сердюковым на проекте «Последний герой». Известно, что телеведущая старше возлюбленного на пять лет. Блогер рассказывал, что такая разница в возрасте его не смущает, и он ее не чувствует. По словам Сердюкова, 41-летняя Бородина для него все равно остается «маленькой девочкой».

Ранее Ксения Бородина и Николай Сердюков впервые вышли в свет после помолвки.