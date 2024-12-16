Киркоров требует 2 млн рублей со строительной компании

Народный артист России Филипп Киркоров подал иск против строительной компании «РБ Хауз» в Арбитражный суд города Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Киркоров требует взыскать с ответчиков 2 млн рублей, однако детали судебного разбирательства неизвестны. По информации «Светского хроника», в багаже у компании «РБ Хауз» есть суды с клиентами из-за некачественно построенных домов, а также о работе фирмы оставляют много плохих отзывов в сети.

Накануне Киркоров похвастался дорогостоящей елкой. По словам Telegram-канала «Звездач», ее стоимость составляет от одного миллиона рублей.

На прошлой неделе Филипп Киркоров стал гостем нового выпуска шоу «Кстати» в VK Видео. В беседе с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым он назвал цену за корпоратив с собой в костюме Деда Мороза. За это, рассказал певец, нужно заплатить больше 12 млн рублей.

«Прийти в костюме Деда Мороза, поздравить детишек, спеть песню Viva la Diva. У меня уже 5 заказов на Новый год в этом образе. У меня очень красивый костюм с шапкой Мономаха», — делился Киркоров.

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