Назван гонорар, за который Губин мог бы вернуться на сцену

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев назвал гонорар, за который певец Андрей Губин мог бы согласиться вернуться на сцену. Его цитирует NEWS.ru.

По мнению Бабичева, Губина устроила бы сумма в $1 млн.

«По нынешнему курсу получается 100 млн рублей, красивые цифры. Если учесть, что это могла бы быть сумма гонорара лично ему, а все затраты на восстановление физического состояния, на лучших стилистов, на лучших гримеров, репетиционный период еще бы на себя взяла, условно говоря, принимающая сторона», — говорит критик.

Эксперт также предположил, что Губин мог бы появиться на сцене «символически» и выступать под фонограмму, что все равно вошло бы в историю шоу-бизнеса.

Кроме того, он напомнила о случаях отказа артистов от выступления даже за большие гонорары. Так, за огромные деньги группа ABBA отказалась воссоединиться, а Адриано Челентано — выступить в России, так как боится летать.

Накануне стало известно о перспективах воссоединения экс-солистов группы «Непара».

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук снимет фильм о Wildberries за 200 млн рублей.