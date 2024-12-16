Тереза Дурова дала совет мечтающим уехать из России режиссерам

Художественный руководитель и главный режиссер «Театра Терезы Дуровой», народная артистка России Тереза Дурова в беседе с ТАСС дала совет мечтающим уехать из страны режиссерам.

Она отметила, что театр был создан в 1991 году в сложный период жизни страны, когда многие клоуны, «которые в силу своей профессии должны быть со своим народом в самые тяжелые времена», уехали за границу.

Тогда Дурова вместе с Юрием Никулиным, ощутив кадровый голод, объявила о проведении Международного фестиваля клоунады.

«И очень скоро выяснилось, что все у нас в порядке с клоунами. К нам приехало 360 человек не только из всех республик Советского Союза, но и из разных стран мира. После окончания этого грандиозного фестиваля лучшие из лучших остались со мной в Москве», — вспоминает она.

То, что происходит в последние годы, напоминает Дуровой 1991 год.

«Многие режиссеры уехали из страны, потому что они считают, что здесь не так интересно и вольготно. Но творческий человек должен понимать свою высшую миссию, предназначение, от этого зависит, где он должен находиться в тот или иной период своей жизни», — призвала Дурова.

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