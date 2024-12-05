Звезда «Сумерек» признался, что много лет врал в интервью

Актер Роберт Паттинсон заявил в интервью The New York Times, что на протяжении многих лет рассказывал в интервью приукрашенные или лживые истории.

Паттинсон признался, что выдумал историю о трагедии с клоуном в интервью 2011 года. Актер заявлял тогда, что, будучи ребенком, стал очевидцем кончины клоуна от взрыва.

«Единственное, о чем меня спрашивали на интервью — о том, как стать знаменитым», — заявил артист.

По словам Паттинсона, ему становилось скучно от бесед с журналистами, поэтому он впадал в состояние «похожее на фугу». Он просто говорил на автомате, забывая обо всем.

Недавно сообщалось, что Роберт Паттинсон может стать другом жениха на свадьбе Тома Холланда и Зендаи. Актеров связывают «братские отношения» уже много лет.

8 июня стало известно, что Роберт Паттинсон и актриса Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка. Они состоят в отношениях с 2018 года, а в ноябре 2024 года у пары родился ребенок.

Ранее создатель трека «YMCA» пригрозил судом СМИ, которые называют песню гимном ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).