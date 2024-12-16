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Ваня Дмитриенко рассказал о своих нелюбимых новогодних блюдах

Певец Дмитриенко признался, что не любит есть холодец и селедку под шубой

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Певец Ваня Дмитриенко признался, что из популярных новогодних блюд больше всего ему не нравятся холодец и селедка под шубой. Об этом он рассказал kp.ru.

«Это вообще, просто… Как люди едят холодец, я не понимаю. Честное слово. Он, во-первых, мне визуально неприятен, просто как само блюдо. При этом я знаю, что его очень сложно готовить, и с большой любовью все его делают. Но я прям не могу привыкнуть к холодцу», — сообщил Дмитриенко.

По его словам, он пробовал есть холодец, однако признал, что это не его блюдо.

11 декабря телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что планирует отказаться от алкоголя на Новый год, потому что придерживается здорового образа жизни. По его словам, он будет «есть диетическую еду и запивать ключевой водой — все, как завещал нутрициолог». Однако он уточнил, что оливье и селедка под шубой будут на его новогоднем столе.

Телеведущий уточнил, что может себе позволить съесть пиццу один раз в неделю. При этом все остальные дни, по его словам, он строго придерживается здорового образа жизни.

Ранее Ваня Дмитриенко объяснил смену имиджа.

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