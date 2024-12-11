Дмитрий Шепелев рассказал, как проведет новогоднюю ночь

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что планирует отказаться от алкоголя на Новый год, потому что придерживается здорового образа жизни. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«Буду есть диетическую еду и запивать ключевой водой — все, как завещал нутрициолог. Только так. Будем отмечать с семьей. Впрочем, оливье и селедка под шубой тоже будут. Все будет очень вкусно», — сказал Шепелев.

Телеведущий уточнил, что может себе позволить съесть пиццу один раз в неделю. При этом все остальные дни, по его словам, он строго придерживается здорового образа жизни.

9 декабря певец Николай Басков рассказал, что его коллега Леонид Агутин пел для одной уборщицы на новогоднем корпоративе. Басков объяснил, что во время мероприятия клиент выпил слишком много спиртного и решил уйти с корпоратива. Вместе с собой он забрал всех гостей. В банкетном зале остались только Агутин, уборщица и ведущие – Басков и Арина Шарапова. Несмотря на отсутствие гостей, артист продолжил выступление, так как гонорар ему уже оплатили.

Ранее Шепелев вспомнил, как сын от Фриске забыл свое имя после игр на планшете.