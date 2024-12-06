«Чтобы реже мыться»: Ваня Дмитриенко объяснил смену имиджа

Певец Ваня Дмитриенко во время девятой презентации новых песен «Вечерний Звук» объяснил смену имиджа. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба HiFi-стриминга Звук.

Дмитриенко пошутил, что, избавившись от белых волос, сможет реже мыть голову.

«Я решил, что все, хватит, нужно что-то в этом плане менять, и я решил перекраситься в русый, чтобы, так сказать, пореже мыться», — сказал он.

По его словам, поклонники отметили, что новый цвет волос сделал его взрослее.

«Мальчик с МУЗ-ТВ стал модным парнем», — цитирует он комментарии.

Вместе с Дмитриенко на мероприятии была актриса Ника Жукова — дочь продюсера и исполнителя Сергея Жукова, с молодым музыкантом исполнившая песню для нового сериала «Плакса».

«Он хороший, но на площадке очень любит вставить свое слово. Но я уже приняла. У меня стадия принятия, я выдыхаю и все хорошо. Он дает хорошие и правильные советы на работе. Например, не стесняться», — рассказала она о совместной работе.

Накануне Ваня Дмитриенко рассказал о суде с бывшим продюсером.

Ранее режиссер сериала о блокаде рассказал, как выбрал Ваню Дмитриенко рассказчиком.