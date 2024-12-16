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«С костюмом Деда Мороза в руках»: актера из «Интернов» не стало по дороге на елку

Подруга актера Ледовского рассказала, что он отказался от госпитализации ради елок

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«Студия Чеховъ», «АВК продакшн»

Российского актера, писателя, журналиста Николая Ледовских не стало по дороге на елку или с елки. Об этом aif.ru рассказала подруга семьи Марина.

«Его нашли на остановке. При нем был костюм Деда Мороза», — объяснила она.

Елка, по ее словам, должна была проходить 12 декабря в некоем совхозе в Московской области. Ледовских сидел на остановке, у него случился инфаркт. Когда мужчину обнаружили дорожные службы, врачи спасти его уже не могли.

В последнее время, уточнила Марина, у актера были проблемы с сердцем.

«Ему предлагали госпитализацию в клиники Бурденко и Склифосовского, но он отказался. У него это время было самое жаркое, везде на елки звали, для него это было время заработка, и потом, он людям обещал, подвести их он не мог», — говорит она.

По словам подруги, Ледовских был очень ответственным и «бежал везде» из-за плотного расписания. Врачи предложили актеру пропить курс таблеток и находиться в покое, но он лечился только три-четыре дня.

Прощание с артистом пройдет в Рязани 19 декабря.

Ледовских родился в 1947 году и окончил МГИМО в 1974 году, выбрав факультет международной журналистики.

На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. Его фильмография насчитывает около пятидесяти картин, среди которых такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».

Последней работой Николая Ледовских стала роль в фильме «Балабол», который вышел в 2023 году.

Ранее стало известно, можно ли было спасти Владимира Левкина.

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