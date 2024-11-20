Стало известно, можно ли было спасти Владимира Левкина

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс вспомнил, что в последний раз переписывался с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным за несколько дней до его кончины. Об этом он рассказал на передаче «МАЛАХОВ».

9 ноября Левкин побывал на концерте в Большом театре, посвященном 95-летию композитора Александры Пахмутовой. Он прислал Мацкявичюсу снимки с мероприятия. Тогда же артист побеседовал с журналистами о творчестве российского композитора, назвав Пахмутову «кормилицей молодых музыкантов».

«Я был уверен, что он выкарабкается. Мы знали, что с ним случилось накануне, потому что Маруся написала: «Ему плохо». Подозревали, что это инфекция, ведь сначала на Соколиную гору (инфекционная клиника в Москве. — прим. «Газеты.Ru») увезли», — поделился Мацкявичюс.

По словам телеведущего, у Левкина началась «манифестация старой болезни», у него обнаружили острый лейкоз. Позднее друзья-медики сообщили Мацкявичюсу, что в той ситуации спасти артиста «было невозможно».

17 ноября супруга Левкина рассказала о том, что артиста не стало. Причиной его ухода, по версии СМИ, могло стать онкологическое заболевание лимфатической системы.

В 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проститься с музыкантом пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Ранее группа «На-На» рассказала о последних днях Левкина.