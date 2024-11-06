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Блиновская передумала становиться банкротом

Адвокат Морозов сообщил, что Блиновская попросит суд не признавать ее банкротом

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, арестованная по делу о неуплате налогов, передумала становиться банкротом, она намерена оплатить все задолженности. Об этом сообщил газете «Известия» ее адвокат Иван Морозов.

Блиновская попросила признать ее банкротом в июне 2024 года. Заседание по этому вопросу должно было состояться 6 ноября в Арбитражном суде Москвы, но теперь блогер просит не признавать ее банкротом, так как у нее, по словам адвоката, появилась возможность расплатиться с долгами.

В октябре Савеловский районный суд снял арест с части имущества Блиновской, на которое есть покупатели.

Морозов рассказал, что попросит суд отложить рассмотрение вопроса о банкротстве до января 2025 года.

В данный момент основной долг блогера перед ФНС и »ВТБ» составляет примерно 588 млн рублей. Банк выдал ей с мужем ипотеку на загородный дом, при этом более 500 млн рублей из этой суммы — это штрафы и пени.

Адвокат заявил, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями ее имущества, в том числе дома в коттеджном поселке «Миллениум Парк». В случае его продажи будет погашена задолженность по ипотеке, а оставшейся суммы хватит и для выплаты долга перед ФНС, добавил он.

В октябре SHOT писал, что общий долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Алексея Блиновского приостановлено.

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