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Крутой рассказал, за что Киркорову могут «дать по лицу»

Композитор Крутой: Киркоров должен быть готов получать по лицу из-за эпатажности

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mmmargaaret/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Композитор Игорь Крутой считает, что пусть конфликты и способствуют повышению популярности артиста, однако лучше обходиться без них. Его слова передает издание NEWS.ru.

Крутой подчеркнул, что наблюдал за состоянием певца Филиппа Киркорова после «неурядиц». По словам композитора, после скандалов всегда начинается «нервотрепка».

«Он выбрал этот путь, в чем-то скандалить. Филипп есть Филипп. Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться к тому, что ты периодически будешь получать по лицу», — заявил Крутой.

Певец Филипп Киркоров часто попадал в скандалы, начиная с 2004 года, когда он оскорбил журналистку и раскритиковал ее за розовую кофту.

Самым свежим на данный момент скандалом является участие певца в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, которая состоялась в декабре 2023 года. После нее певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

Затем, в феврале 2024 года, Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее сообщалось, что Ирина Аллегрова собирается завершить карьеру.

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