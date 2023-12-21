Рэпер Джиган и Настя Ивлеева (слева), рэпер Vacio и Ксения Собчак на вечеринке Насти Ивлеевой, 21 декабря 2023 года

Чертовщина, бесовщина: Ивлеева разозлила общественников вечеринкой с рэпером в носке Генпрокуратуру просят проверить Настю Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* из-за вечеринки

Блогера Настю Ивлееву, которая устроила в московском клубе «голую» вечеринку, просят проверить на пропаганду ЛГБТ*. Общественники считают подобное мероприятие в разгар спецоперации «чертовщиной» и «бесовщиной». Проблемы грозят и клубу, где проходила вечеринка. Mutabor могут оштрафовать или закрыть совсем. Сама Настя Ивлеева рассказала, что ждала подобных комментариев, потому что подобное пишут после каждой ее вечеринки.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила 20 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые»). Мероприятие прошло в московском клубе Mutabor.

Сама телеведущая выбрала откровенный наряд — она появилась в полупрозрачном платье. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ивлеева написала, что не стала усложнять свой образ. По ее словам, «бриллианта в 23 миллиона на попе будет достаточно».

На вечеринке заметили Ксению Собчак, Джигана и Оксану Самойлову, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Глюкозу, Марию Миногарову и других звезд шоу-бизнеса. Гости тоже соблюли дресс-код и надели минимум одежды.

Один из приглашенных — репер VACÍO — надел только носок. На вечеринке, сообщает Telegram-канал Shot, певец был в центре внимания. Сам он признался, что такой «костюм» выбрал под вдохновением от выходок группы Red Hot Chili Peppers (группа выступила в таком виде на сцене клуба Kit-Kat в 1983 году).

Проверить на пропаганду

За организацию мероприятия Настю Ивлееву уже попросили проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)*. С заявлениями в Генпрокуратуру России, как пишет Shot, обратились представители сразу нескольких организаций — «Зова народа» и ФПБК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. — «Газета.Ru»).

По данным Telegram-канала, правоохранителям предстоит проверить четыре эпизода.

При этом адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил, что звездам, которые присутствовали на вечеринке Ивлеевой, не грозит никакое наказание.

«Чтобы завести дело за пропаганду нетрадиционных ценностей, на этих видео должны быть сцены демонстрации однополой любви. «Голые» наряды в нашем обществе рассматривают лишь как элемент кринжа, невоспитанности или эпатажа», — сказал Багатурия.

По словам юриста, если в сеть утекут видео, которые нарушают закон, ответственность за это будет нести тот, кто опубликовал ролик.

Однако проблемы могут возникнуть у самого клуба Mutabor, где проходила вечеринка. В Генпрокуратуру также обратились участники общественного движения «Сорок Сороков».

Telegram-канал Mash пишет, что Mutabor могут закрыть, так как подобные мероприятия там устраивают не в первый раз. Если правоохранительные органы найдут нарушения, то клуб могу оштрафовать или ограничить работу.

«Кризис богемы»

По мнению общественников, подобное веселье в разгар специальной военной операции — это «чертовщина» и «бесовщина». С ним согласна член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова. В своем личном Telegram-канале она назвала вечеринку Ивлеевой «попыткой пошлого бездарного бомонда бросить вызов обществу».

Ахмедова также затронула тему СВО. Она написала, что даже во времена великий народных подъемов внизу все равно остается осадок — черный ил.

«Черный ил голым пришел на вечеринку и неханжески повеселился», — добавила Ахмедова.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с телеканалом «360» заявил, что сейчас происходит «типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрируя свою эксклюзивность».

«Нацепить на **** колье за 23 миллиона — это настолько унизительно в то время, когда в стране такие серьезные задачи, когда мы другим живем», — прокомментировал наряд Ивлеевой депутат.

Сама блогер заявила, что ждала подобных комментариев.

«После каждой моей вечеринки пишут комментарии, что это разврат, хуже некуда, какая-то бесовщина и сатанизм. Хотя люди просто пришли красивые в красивых нарядах», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.