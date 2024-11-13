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Филипп Киркоров рассказал, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринки

Певец Киркоров заявил, что Ивлеева не извинилась перед ним после скандальной вечеринки

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров признался в подкасте «You Want A Scandal Now?», что не связывался с блогершей Анастасией Ивлеевой после «голой» вечеринки.

Киркоров признался, что ждал извинений от Ивлеевой, но не получил. Он считает, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

«Никто так не огреб за всю эту историю, как я. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, вот этого человека странного с носком в глаза не видел. Когда зашел, увидел — это Содом и Гоморра, но подумал: «Я Насте обещал». Я поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел!» — заявил артист.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

После скандала Киркоров столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом. В феврале исполнитель съездил в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными и вручил им подарки. Также он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Ранее раскрыта дата суда по жалобе Ивлеевой о штрафе за дискредитацию армии.

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